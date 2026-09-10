Dodo centrale con Vanoli: per la Gazzetta dello Sport i viola proveranno a rinnovargli il contratto

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Primo della lista dei partenti, adesso é il capofila dei rilanciati, ma con il contratto in scadenza fra pochi mesi e il forte rischio per il club di perderlo a zero. Il paradosso di Dodo, sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport, ha pochi rivali perché il terzino brasiliano, con il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, sembra destinato a diventare di nuovo un insostituibile proprio come lo scorso anno quando ha giocato sempre dal primo minuto in campionato saltando solo due sfide, una volta perché squalificato e l’altra per un guaio fisico. É un fedelissimo di Vanoli, ma lo sarà anche del club? Sta a lui dimostrarlo perché la Fiorentina farà un altro tentativo per prolungare.

Arrivato nell’estate del 2022, Dodo potrebbe salutare fra nove mesi e nel frattempo cercare di essere protagonista in campo.