Vanoli riparte dalle certezze: per il Corriere dello Sport in difesa provati Ranieri-Pongracic
Il numero dei gol subiti non può essere tradotto automaticamente in altrettante responsabilità della difesa, ma intervenire in profondità proprio nel reparto che ha mostrato le maggiori difficoltà resta un passaggio obbligato, quasi inevitabile: con i 9 gol incassati dalla Fiorentina, peggior difesa delle venti del campionato, Vanoli, sottolinea stamani il Corriere dello Sport, non poteva che partire da qui. Le prove ripetute in questi giorni al Viola Park, tra schemi e partitelle, hanno visto Dodo schierato a destra nel suo ruolo naturale, davanti a Jimenez e allo stesso Joao Mario, utilizzato anche a sinistra quando il portoghese non veniva alternato all’ex Real Madrid.
Al centro, invece, Pongracic e Ranieri sono tornati a fare coppia, come già accaduto spesso lo scorso anno nella corsa alla salvezza, mentre a sinistra dovrebbe toccare a uno tra Valdepeñas e Joao Mario. Oggi il tecnico varesino cercherà le ultime conferme nella rifinitura, prima della partenza per Venezia.
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