Fiorentina, il tifo viola torna in trasferta dopo otto mesi: sold out il settore ospiti a Venezia

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Dopo otto mesi di attesa, la Fiorentina torna finalmente a giocare una vera trasferta di Serie A con i propri tifosi al seguito. Domani sera al Penzo, infatti, il settore ospiti sarà tutto viola: i mille biglietti disponibili sono stati polverizzati in poche ore, mentre altri sostenitori residenti nel Nord Italia saranno presenti in altri settori dello stadio. Una presenza importante, considerando che si tratta della prima trasferta concessa ai tifosi gigliati dopo il divieto scattato lo scorso gennaio. Il provvedimento del Viminale era arrivato in seguito agli scontri in autostrada tra ultras della Fiorentina e della Roma e aveva esteso il divieto fino alla conclusione della stagione, con i giallorossi che avevano subito la stessa limitazione già alla prima giornata.

L'ipotesi di un settore ospiti pieno era nell'aria da inizio settimana, ma soltanto ieri è arrivata l'ufficialità del tutto esaurito. Venezia-Fiorentina sarà quindi una sfida particolare anche sugli spalti, con il pubblico viola chiamato a sostenere la squadra nel delicato debutto in panchina di Paolo Vanoli. Lo riporta La Nazione.