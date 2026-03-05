Sohm e Nicolussi, un filo che li unisce al Parma: in viola però sono stati un flop

Affari bocciati, almeno per ora quello di Simon Sohm e Nicolussi Caviglia, arrivati in estate alla Fiorentina e lasciati partire già a gennaio. Simon Sohm non ha avuto l’impatto che il club viola si aspettava dalla sua stagione. Stefano Pioli lo aveva voluto a tutti i costi, dopo aver capito che per il suo fedelissimo Kessie non ci sarebbe stato spazio in estate. La Fiorentina lo aveva strapagato per prelevarlo dal Parma, con 16 milioni e spiccioli oggi difficili da giustificare. Il centrocampista perse quota già alla fine della gestione Pioli e con Vanoli non è mai sbocciato il feeling.

Ora è in prestito al Bologna, con diritto di riscatto da valutare, ma un ritorno a Firenze non è escluso. Diversa la situazione di Hans Nicolussi Caviglia, passato al Parma: cinque presenze totali, solo una da titolare contro la Juve. Piede educato, ma mai entrato davvero in concorrenza per una maglia da titolare a Firenze. Il prestito oneroso al Venezia non si è concretizzato (500mila euro). Lo riporta La Nazione.