La difesa a tre non convince, La Nazione: "I numeri condannano la scelta di Vanoli"

vedi letture

La difesa a tre proposta contro l'Udinese non è andata giù a nessuno. Forse nemmeno agli stessi calciatori. Che sanno bene di aver attraversato enormi difficoltà con un sistema di gioco che già dall'anno scorso aveva cominciato a scricchiolare. L'idea del tecnico della Fiorentina era quella di proteggere i centrali, sovraesposti anche fisicamente dopo i centoventi minuti contro lo Jagiellonia. In questa stagione però con la difesa a tre la Fiorentina non ha mai vinto. Ma è anche lo storico a parlare chiaro.

Già lo scorso anno, in tutta un'altra stagione, la linea a tre di Palladino non arrivava nemmeno a un punto di media a partita (0,78), mentre con la virata a quattro si arrivò a una media punti a partita di quasi due (1,98). Con in rosa praticamente gli stessi calciatori. Numeri in ogni caso confermati quest'anno. Con la difesa a tre la media è di 0,42 punti a partita (da retrocessione, senza dubbio alcuno), con quella a quattro si era passati a un più ragionevole 1,38. Lo riporta La Nazione.