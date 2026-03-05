Fiorentina-Rakow, è iniziata la prevendita: ecco la situazione verso la Coference
È partita ieri in casa Fiorentina la prevendita dei biglietti per l’ottavo di finale di Conference League che i viola giocheranno contro il Rakow e che è in programma, con il match di andata, al Franchi il 12 marzo alle ore 21. I prezzi per la partita, come riporta questa mattina dal Corriere Fiorentino, variano dai 107 euro della Tribuna Vip ai 18 della curva. È presente invece la possibilità di una riduzione sul costo per i possessori dei mini abbonamenti europei e per gli Under 14.
