La squalifica di Parisi apre al ritorno di Gosens, Repubblica: "Un leader in più per Vanoli"

Uno dei temi di formazione in vista Fiorentina-Parma per Paolo Vanoli è quello legato al sostituto sulla corsia di sinistra di Fabiano Parisi, assente dal match per la squalifica rimediata con il giallo preso a Udine. Il candidato numero uno a sostituire l'ex Empoli, sottolinea La Repubblica, è ovviamente Robin Gosens: "Contro Torino, Como, Pisa ed Udinese Gosens era vicino alla linea laterale non per sprintare sulla fascia, ma piuttosto a incitare da fuori i propri compagni. Il tedesco infatti non gioca un minuto in campionato da gennaio quando venne sostituito al 70’ a Napoli al termine di una partita sofferta e chiusa con una sconfitta.

Da lì quattro panchine, una dietro l’altra senza nemmeno entrare a gara in corso, con Parisi pubblicamente elogiato da Vanoli una partita sì e l’altra pure, nuovo padrone della fascia sinistra. Domenica contro il Parma toccherà di nuovo a Robin, il “quasi capitano”: la fascia è infatti indossata da De Gea con Ranieri vice, ma l’importanza dell’ex atalantino per i propri compagni è certificata così come la sua leadership"