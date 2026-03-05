Con il Parma tocca ancora a Harrison, Repubblica: "L'inglese deve alzare il livello"

Contro il Parma, partita che la Fiorentina non può davvero permettersi di sbagliare, la catena di sinistra per Vanoli sarà composta da Gosens e Gudmundsson, con l’islandese che avrà ampia libertà di accentrarsi e possibilmente incidere. Senza Solomon, sulla destra davanti a Dodo toccherà di nuovo a Harrison: l’inglese dopo un paio di apparizioni promettenti è crollato. Meno intenso, meno dinamico, e in difficoltà pure sul piano tecnico.

Obbligatorio che alzi il livello per dare una mano a una squadra che ancora non sa se potrà contare sul proprio centravanti. Lo riporta questa mattina la Repubblica.