Con il Parma tocca ancora a Harrison, Repubblica: "L'inglese deve alzare il livello"
FirenzeViola.it
Contro il Parma, partita che la Fiorentina non può davvero permettersi di sbagliare, la catena di sinistra per Vanoli sarà composta da Gosens e Gudmundsson, con l’islandese che avrà ampia libertà di accentrarsi e possibilmente incidere. Senza Solomon, sulla destra davanti a Dodo toccherà di nuovo a Harrison: l’inglese dopo un paio di apparizioni promettenti è crollato. Meno intenso, meno dinamico, e in difficoltà pure sul piano tecnico.
Obbligatorio che alzi il livello per dare una mano a una squadra che ancora non sa se potrà contare sul proprio centravanti. Lo riporta questa mattina la Repubblica.
Pubblicità
Rassegna stampa
Viola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling della Fiorentinadi Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Viola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling della Fiorentina
2 La dolorosa ripartenza viola tra chiarimenti interni e un recupero di Kean da monitorare giorno dopo giorno
Copertina
Lorenzo Di BenedettoVanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com