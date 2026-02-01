Fazzini-Bologna, c'è distanza . Riavviati i colloqui con Dodo per il rinnovo
FirenzeViola.it
Non solo la questione relativa al difensore centrale, in casa Fiorentina il mercato riguarda anche le uscite e alcune situazioni relative ai rinnovi. Per quanto riguarda la prima vicenda, e in particolare il nome di Fazzini, resta la distanza col Bologna tra la richiesta (prestito con obbligo di riscatto) e il semplice prestito con diritto proposto dai rossoblu. Sul secondo tema invece, quello dei rinnovi, ci sono novità per quanto riguarda Dodò.
Dopo il gelo di inizio stagione sul suo rinnovo, nelle ultime ore Paratici ha parlato più volte con i suoi agenti dando nuovo e concreto impulso alla trattativa per il rinnovo di contratto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
Pubblicità
Rassegna stampa
Al Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicinodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Al Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Copertina
Giacomo A. GalassiLiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
Alberto PolverosiÈ una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadra
Lorenzo Di BenedettoServe una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com