Fazzini-Bologna, c'è distanza . Riavviati i colloqui con Dodo per il rinnovo

Fazzini-Bologna, c'è distanza . Riavviati i colloqui con Dodo per il rinnovoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:20Rassegna stampa
di Redazione FV

Non solo la questione relativa al difensore centrale, in casa Fiorentina il mercato riguarda anche le uscite e alcune situazioni relative ai rinnovi. Per quanto riguarda la prima vicenda, e in particolare il nome di Fazzini, resta la distanza col Bologna tra la richiesta (prestito con obbligo di riscatto) e il semplice prestito con diritto proposto dai rossoblu. Sul secondo tema invece, quello dei rinnovi, ci sono novità per quanto riguarda Dodò.

Dopo il gelo di inizio stagione sul suo rinnovo, nelle ultime ore Paratici ha parlato più volte con i suoi agenti dando nuovo e concreto impulso alla trattativa per il rinnovo di contratto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.