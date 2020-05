SERIE A, Medici pronti a dar battaglia alle istituzioni

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, è stato evitato per pochissimo un nuovo scontro tra i medici dei club di Serie A e le istituzioni del calcio. I medici giovedì sono insorti dopo il confronto tra il Cts, la FIGC e il responsabile della commissione medica della FIGC Paolo Zeppilli. Proprio una frase di Zeppilli ("I medici devono obbedire") ha fatto rischiare il caos, ma più che altro anche le richieste che i medici non soddisfatte hanno creato il malumore. Richieste come innanzitutto sciogliere le contraddizioni tra i vari documenti inviati ai responsabili, o quella di chiarire la questione tamponi alla fine sono arrivate ad una parziale soluzione. Anche se i medici vogliono maggiori certezze anche alla luce dei nuovi giocatori positivi.