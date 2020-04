SERIE A, Il Franchi potrebbe ospitare le gare del nord

La Serie A si prepara a tornare in campo. Nella giornata di ieri, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha consegnato ai ministri Spadafora e Speranza, rispettivamente Sport e Salute, il protocollo per la ripresa delle attività sportive. Per quanto riguarda il massimo campionato invece resta ancora in sospeso il come si riprenderà e soprattutto dove si giocherà visto. Questo discorso concerne principalmente le squadre della Lombardia e del Veneto, regioni più colpite dalla pandemia di COVID-19. Fra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di giocare al centro sud, zona meno colpita dal virus, per cercare di concludere questa stagione. L'edizione odierna di Tuttosport ha provato a tracciare un quadro della situazione e per quanto riguarda la Toscana potrebbero giocare Milan, Inter, Juve e Torino oltre a Genoa, Sampdoria e Fiorentina. Le città interessate sarebbero Firenze, Siena e Livorno.