SERIE A, Allenamenti collettivi? Ora la parola a Conte

Filtra una parola per descrivere l’incontro: interlocutorio. Il «suggerimento» del Cts può essere un ok agli allenamenti collettivi (promozione) oppure per il momento si potrebbe andare avanti solo con il lavoro individuale (bocciatura). Tutto questo percorso formale però incrocerà anche la politica con l’intenzione del premier Giuseppe Conte di prendere in mano il fascicolo calcio. Certo le notizie arrivate da Samp e Fiorentina danno l’idea di quanto sia accidentato il percorso della ripresa agonistica. Ripresa che riguarderebbe solo la A e (forse) la B, che ieri ha riunito il suo direttivo e che resta in attesa di verificare la praticabilità di una ripartenza a scoppio ritardato (inizio luglio, mentre la A punta al 14 giugno). A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.