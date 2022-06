Considerando lo stallo per Florian Grillitsch, torna a farsi avanti il nome di Stefano Sensi per il centrocampo della Fiorentina. Lo scrive La Nazione, secondo cui l’ex Samp sarebbe il profilo prescelto per il dopo Torreira, in caso di strappo definitivo con Grilltisch. In standby il discorso per Gagliardini.