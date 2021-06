SENSI, La Viola sonda il terreno con l'Inter: gli ostacoli

La Fiorentina è al lavoro costante sul mercato e sta continuando a guardarsi intorno perché sta andando avanti su più piani e per diversi profili per non farsi trovare impreparata. Piace, secondo il Corriere dello Sport, pure Stefano Sensi anche se rimane da capire se l’Inter voglia venderlo. Anche lo Shakhtar gli ha messo gli occhi addosso: l'interrogativo per lui sono eventualmente i troppi infortuni fisici che fin qui lo hanno frenato, compreso l’ultimo che gli ha fatto saltare gli Europei in extremis