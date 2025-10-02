Scelte forzate per una Viola diversa e competitiva: doppio centravanti per il CorSport

Quella di stasera contro il Sigma Olomouc, a detta del Corriere dello Sport sarà una Fiorentina differente rispetto a Pisa ma che garantisca a Stefano Pioli comunque un livello alto di competitività per affrontare bene il debutto nella fase campionato di Conference League: scelte per certi versi inevitabili, quasi forzate, visto che il ritorno del palcoscenico europeo ripropone il regime delle tre partite in una settimana e quella di domenica con la Roma, particolarmente delicata, arriva a meno di settantadue ore da quella con i cechi. Semmai, la gara di oggi servirà a capire il tipo di gestione che il tecnico parmigiano adotterà per queste situazioni, se il turnover cioè sarà una regola quasi fissa com’è stato per i suoi predecessori Italiano e Palladino sulla panchina viola nell’alternanza tra campionato e Conference League.

Stasera mancherà Kean per squalifica e il quotidiano riparte dal match di ritorno col Polissya, in cui ha giocato Dzeko con la coppia Fazzini-Ndour a supporto, mentre stavolta la soluzione potrebbe essere il doppio centravanti con Piccoli insieme all’ex Roma e Inter che avrebbe posizioni e compiti un po’ da attaccante e un po’ da rifinitore. L'ex Cagliari ci riproverà stasera, e non solo lui dentro una formazione che Pioli ha sicuramente chiara, ma per mille motivi si è lasciato anche stamani prima di comunicarla ai suoi: il modo giusto per tenere tutti sulla corda nella prima di due partite che in tre giorni indirizzeranno il futuro della Fiorentina in Europa e in Italia. In ogni caso di ci aspettano rotazione: turno di riposo per Pongracic e Ranieri, via libera a Comuzzo e Viti che si piazzeranno ai lati di Pablo Marí. Infine, il centrocampo che sarà a cinque in caso di conferma dell’ipotesi Dzeko-Piccoli là davanti: Dodo e Gosens sulle fasce, Fagioli di nuovo regista tra Mandragora e Ndour.