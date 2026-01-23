Scatta l'ora di Solomon: Manor verso la prima da titolare al Franchi

Alla vigilia di Fiorentina-Cagliari l'idea prende sempre più corpo, si va infatti verso la prima da titolare al Franchi per Manor Solomon. L'israeliano prenderà il posto di Parisi, visto che l’ex Empoli la fascia è costretto ad abbandonarla a causa dell’infortuno al bicipite femorale sinistro rimediato a Bologna, che lo terrà fuori sicuramente per la gara di domani. Solomon è stato il primo dei rinforzi di gennaio ad arrivare a Firenze, subito visto, valutato e impiegato da Vanoli contro la Cremonese, subentrando a Parisi proprio sulla destra. Eppure il cross decisivo per il colpo di testa di Fortini, respinto da Audero e poi trasformato in gol da Kean sulla ribattuta, è partito dalla fascia opposta, complice l’ingresso dell’esterno cresciuto nel vivaio viola, oggi al centro di un piccolo-grande caso di mercato.

L’ex Tottenham sta cercando di convincere Vanoli: all’Olimpico contro la Lazio ha servito a Gudmundsson il pallone poi trasformato in rigore dall’islandese; al Franchi, contro il Milan, ha mandato Kean solo davanti a Maignan al 97’. Solo nell’ultima gara a Bologna non ha lasciato un segno diretto, ma al Dall’Ara il contributo richiesto era soprattutto difensivo, per aiutare la squadra a difendere prima il 2-0 e poi, soprattutto, il 2-1 contro i rossoblù. Lo riporta il Corriere dello Sport.