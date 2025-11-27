Vanoli sprona Dzeko, l'attacco europeo della Fiorentina è sulle spalle di Edin

Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa ha fatto appello alla leadership dei giocatori più esperti presenti nella rosa della Fiorentina. E più esperto di Edin Dzeko non c’è nessuno dentro la rosa viola. Per età (40 anni a marzo), per le mille partite giocate tra Italia, Germania, Inghilterra e la nazionale bosniaca, là dove conta e dove una carriera si prende la c maiuscola.

La Fiorentina, sottolinea il Corriere dello Sport, di Dzeko ha bisogno non solo in Euoropa ma anche in campionato per dare il cambio a Kean, che è il punto di riferimento a cui si aggrappa la squadra viola, e per giocare con Kean in un ruolo da simil-trequartista avendo qualità specifiche per farlo, per mettere a disposizione del centravanti e degli altri compagni tutto quello che può dare e che serve a una squadra in difficoltà. Vanoli quelle parole non le ha pronunciate a caso e lo spogliatoio le conosce bene, Dzeko ha dato piena disponibilità alla causa ed ecco intanto il posto da titolare stasera.