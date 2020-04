SAPONARA, Morte di DA13 è stato un colpo tremendo

Il giocatore della Fiorentina, Riccardo Saponara, oggi in prestito al Lecce, ha parlato così in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il calcio, ora come ora, deve venire dopo, adesso conta solamente la salute della gente. Due anni fa, a marzo, dopo la scomparsa di Davide Astori abbiamo subito un colpo tremendo nella Fiorentina. Io personalmente ho tratto energia interiore da quel dramma e ci siamo rialzati. Adesso sarà dura ricominciare. Facciamolo appena sarà possibile ma a porte aperte: senza pubblico lo sport muore. Con mister Liverani c'è stato feeling dal primo giorno".