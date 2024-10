SABIRI, E un addio dopo un'estate da separato in casa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un'estate trascorsa al Viola Park da separato in casa Sabiri lascia la Fiorentina e vola negli Emirati Arabi Uniti. Come si legge dal comunicato della società viola «La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Abdelhamid Sabiri all'Ajman Club». Il giocatore marocchino, tornato alla base dopo la scorsa stagione trascorsa in prestito all'Al Fayha, club che milita nel campionato saudita, era stato inserito anche nella lista per il campionato ma, di fatto, non si era mai neppure avvicinato alla convocazione. Lo riporta stamani La Nazione.