Moviola, Guida arbitra male: recrimina il Verona per la gestione finale. I giudizi

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Verona-Fiorentina è stata l'ennesima gara della stagione macchiata di polemiche. A far discutere è l'arbitraggio di Guida, che lascia desiderare anche secondo i giudizi della stampa sportiva. Scrive, ad esempio, il Corriere dello Sport-Stadio: "Non è stata impeccabile la decisione di Guida di interrompere l’azione d’attacco del Verona per valutare le condizioni di Fagioli, che aveva subìto un fallo non ravvisato. Inoltre, la ripresa del gioco è avvenuta da una posizione più arretrata rispetto al punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione. Da lì è poi nato il recupero che ha dato origine all’azione del gol, regolare, della Fiorentina".

Questa, invece, la valutazione sul doppio rosso a Suslov e Gudmundsson: "Corretta la doppia espulsione a Gudmundsson e Suslov", col quotidiano che assegna un 5,5 alla direzione di gara di Guida. Ancora più pesante, però, il parere de La Nazione: "Quando vede viola va in palla, anche se a Verona la Fiorentina si veste di bianco. Recriminano i padroni di casa per la gestione degli ultimi minuti, gol di Fagioli compreso. E questo lo manda in confusione fino alla doppia espulsione che andava solo gestita con personalità anche se sarebbe giusta. Bastava intervenire subito". Per il quotidiano fiorentino, l'operato di Guida al Bentegodi è da 5 in pagella.