De Gea torna un muro: "Quanto c'era mancato?". Le pagelle lo premiano

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La firma sulla vittoria l'ha messa Fagioli, ma sui tre punti conquistati a Verona c'è stato eccome anche il timbro di David De Gea. Tanto che per la critica sportiva, è proprio il portiere il migliore in campo nella sfida del Bentegodi. Per lo spagnolo fioccano voti alti, anche più alti rispetto all'autore del gol, viste le tante parate decisive ai fini del risultato: "Tre parate determinanti già nel primo tempo (su Bernede, Orban e Oyegoke) per salvare la porta viola e poi trasformare in oro il destro vincente di Fagioli", scrive il Corriere dello Sport-Stadio; "Determinante con interventi strepitosi. L’ultima trasferta senza subire gol è stata a settembre, 0-0 a Pisa", aggiunge Tuttosport.

Ancora più corposo e dettagliato, invece, il giudizio de La Nazione: "Quanto c’era mancato il vero spagnolo durante questa stagione. Le uscite non sempre sono lucide, ma tra i pali andate a dirgli che non ci sa fare. Subito determinante su Bernede, deviando a mano aperta un tiro velenoso del gialloblù. Si ripete su Orban alzano con il braccio una sventola dal limite. E’ ancora sicurissimo su Oyogoke, disinnescando una sventola da fuori. Ok, David è tornato un muro". Queste le pagelle di De Gea:

Corriere dello Sport-Stadio: 7,5

Tuttosport: 7,5

La Nazione: 8

FirenzeViola.it: 7,5 (qua il commento e le pagelle complete)