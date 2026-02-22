Rugani recuperato, col Pisa è attesa la sua prima convocazione in viola

Sta per finire il calvario recente di Daniele Rugani. Arrivato alla Fiorentina nell'ultimo giorno del mercato di gennaio, il difensore centrale è stato finora ai box per un infortunio al polpaccio accusato lo scorso 20 dicembre, quando vestiva la maglia della Juventus. I primi giorni a Firenze li ha trascorsi lavorando a parte, cercando di recuperare velocemente dal problema muscolare e la settimana scorsa è rientrato in gruppo.

In Polonia non è stato portato in quanto fuori dalla lista UEFA, dunque non utilizzabile per le partite di Conference, ma ora sembra arrivato il suo momento. Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, Rugani dovrebbe centrare la sua prima convocazione da giocatore viola domani contro il Pisa, essendo stato recuperato dallo staff di Vanoli. Probabilmente però, per la prima apparizione si dovrà ancora aspettare, dato che la partenza da titolare è quasi inimmaginabile.