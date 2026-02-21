Pisa, Hiljemark pronto a lanciare Iling-Junior dal primo al Franchi

Hiljemark sta pensando a Iling-Junior dal primo minuto lunedì sera al Franchi contro la Fiorentina. Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive che il talento ex Juventus è piaciuto nei minuti in campo contro il Milan e per questo si candida a una maglia da titolare contro i viola. Questo vorrà dire passare dal 3-4-3 al 3-5-2 più prudente. È anche e soprattutto su questo che ha lavorato per tutta la settimana Hjljemark, almeno stando ai bene informati con esito soddisfacente.

Intanto buone notizie per quanto riguarda il portiere: Semper, alle prese con un’in ammazione al ginocchio, ha ripreso a lavorare in gruppo. Il che non equivale alla certezza della sua presenza dal primo minuto, ma è un passo importante in quella direzione. Se non dovesse farcela, comunque, è pronto Nicolas.