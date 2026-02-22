Primavera, poker alla Lazio bello e pesante. Galloppa di nuovo in testa

vedi letture

Su La Nazione, spazio anche alla Fiorentina Primavera. La squadra di Galloppa ha ottenuto ieri un grande successo casalingo contro la Lazio, ottenendo una vittoria che il quotidiano locale definisce tanto preziosa quanto pesante. Una gara ben giocata dalla formazione Under 20, brava a sbloccarla già al 10’ con Conti (al quarto gol nelle ultime tre gare) che ha sfruttato al meglio una percussione di Mazzeo e ha infilato sul secondo palo Pannozzo. I biancocelesti hanno reagito poco dopo e al 18’ hanno trovato il pari con l’inserimento centrale di Battista.

La ripresa a Bagno a Ripoli è stato però un monologo: prima Deli ha impegnato Pannozzo con una parata da applausi, poi al 52’ Puzzoli ha colpito la traversa facendo rimbalzare la palla sulla linea di porta e alla fine Sadotti (che già nella prima frazione aveva colpito il palo) ha riportato avanti i suoi su punizione. Nel finale la Viola ha dilagato: Braschi, da poco entrato, ha fatto tris all’83’ (salendo a 14 centri) mentre in pieno recupero Deli ha siglato il poker. Fiorentina ora di nuovo prima, a quota 46 punti, in attesa delle sfide odierne di Roma e Parma.