Febbre alle spalle per Solomon. Pronto a rientrare, confermato con Harrison

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:30
di Redazione FV

Anche La Nazione si concentra sulla probabile formazione della Fiorentina per la gara di domani col Pisa, ripartendo dalle condizioni di un Albert Gudmundsson ancora acciaccato: il numero 10 viola ancora non ha del tutto smaltito i problemi alla caviglia accusati ormai due settimane fa contro il Torino e dunque resterà in forse fino a oggi, giorno di rifinitura. Per l'islandese si parlerà al massimo di panchina, le chances di vederlo titolare sono quasi zero e per questo, Paolo Vanoli sta già pensando a come rimediare.

In tal senso arrivano notizie più positive da Manor Solomon, lasciato a casa giovedì in Conference per un attacco influenzale. L'israeliano ha smaltito la febbre e vista la quasi sicura assenza di Gudmundsson, si riprenderà il posto sulla fascia di sua competenza. Sulla corsia opposta, invece, ecco Jack Harrison: entrambi viaggiano verso la conferma in campionato dopo la convincente vittoria di Como, al pari di Kean atteso nuovamente nel ruolo di prima punta.