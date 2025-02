Rubino si racconta: "L'esordio a Genova, che emozione. Prima o poi tornerò in curva"

Tommaso Rubino si racconta. Ai taccuini de La Nazione, il promettente attaccante del 2006 della Fiorentina Primavera spiega le emozioni del debutto in prima squadra, avvenuto nella gara d'andata contro il Genoa, e molto altro: "Non ci credo ancora. Appena il mister mi disse di entrare, mi sentii ghiacciare ma poi azzerato le emozioni e ho dato tutto. Ringrazierò per sempre mister Palladino per quell’opportunità: è una persona unica, che mi ha fatto migliorare tanto".

Spazio poi al campionato strabiliante che sta facendo la sua squadra, la Primavera, capolista in campionato: "A Roma l’ho decisa io ma dietro c’è stato un lavoro di squadra impressionante. È un primato meritato perché ci sono stati momenti in stagione in cui potevamo cadere ma siamo sempre rimasti uniti. Adesso che però siamo in testa avremo più pressioni". Rubino fino a poco tempo fa andava in curva a tifare, e non nasconde che prima o poi vorrebbe rimettersi sotto quella veste: "Ci andavo fino all’anno scorso ma con Martinelli e Harder abbiamo già deciso che appena ci sarà occasione ci torneremo: troppo bello stare in quella bolgia".