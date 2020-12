ROMA, I giallorossi puntano due obiettivi viola

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su Stephan El Shaarawy e Gianluca Scamacca, entrambi giocatori seguiti dalla Fiorentina in vista della vicinissima sessione di mercato invernale. Il Faraone vuole tornare in Italia dall'estate per giocarsi un posto all'Europeo, anche se non ci è mai riuscito. Con la Shangai Shenhua ha collezionato 17 presenze e 4 gol. I giallorossi lo potranno riavere solo se i cinesi cedeanno in prestito gratuito il giocatore e la Roma darà in prestito Carles Peres per avere un ingaggio in meno. Per quanto riguarda Scamacca, in giallorosso potrebbe fare da vice Dzeko, anche se il Milan per il momento sembra in vantaggio