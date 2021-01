ROMA, Caos in spogliatoio tra squadra e Fonseca

Non vi sarebbe soltanto la richiesta di reintegrare il team manager Gombar e il global sport officer Zubiria dietro il lungo confronto andato in scena ieri a Trigoria tra i calciatori della Roma e il tecnico Paulo Fonseca. Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, si sarebbe trattato di un ammutinamento in piena regola, con i calciatori rimasti negli spogliatoi per tre ore e che avrebbero detto al portoghese: “Noi non ci alleniamo”. Conflitto risolto nel giro di tre ore, con il ritorno in campo nel pomeriggio, come già accaduto l’altro ieri, e Fonseca che, pur uomo solo al comando, avrebbe capito come la squadra non gli stia comunque remando contro. Dietro l’ammutinamento, non solo gli strascichi del pasticcio con lo Spezia, ma, riferisce il quotidiano romano, “anche e soprattutto una questione privata interna, riguardante un calciatore e un membro dello staff. Una cosa grave, raccontano spifferi di spogliatoio”.