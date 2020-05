ROJO, Fuma e gioca a carte con 9 persone: è nei guai

Marcos Rojo, difensore dell’Estudiantes di proprietà del Manchester United, potrebbe finire in grossi guai a causa di una partita a poker. Sui social del fratello è apparso un video che ritrae l’argentino - in passato vicino anche alla Fiorentina - insieme ad altre 9 persone, in totale violazione dei divieti sugli assembramenti. In più, i video lo ritraggono intento a fumare sigarette e giocare a carte. Come scrive il Corriere dello Sport, il Manchester United sarebbe molto infastidito dalla mancata osservanza delle regole imposte dal governo argentino e si starebbe muovendo per prendere provvedimenti. Il video diventato virale è stato valutato un danno d’immagine per la società che multerà il giocatore.