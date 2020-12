ROBBIATI, Chiesa? Enrico gli ha dato libera scelta

Il Corriere di Torino, in edicola stamane, riporta una breve intervista ad Anselmo Robbiati, ex viola. Robbiati ha parlato di Enrico Chiesa ai tempi del Figline, quindi anche del figlio Federico che faceva da raccattapalle. «Spesso, dopo le partite, capitava di vederli giocare insieme, anche con l’altro fratello. Enrico gli avrà certamente dato dei consigli dall’alto della sua esperienza ma l’ha sempre fatto divertire e credo che l’abbia lasciato libero nelle scelte. I loro movimenti sono simili, ma Enrico era più attaccante, aveva il senso del gol e più continuità in fase realizzativa. Federico ha una grande corsa e fa bene tutte e due le fasi. Forse deve migliorare al momento di concludere. L’ha sempre detto anche lui, ma potenzialmente ha grandi valori».