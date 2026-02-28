L'infortunio di Solomon accelera il rientro di Gud: a Udine toccherà all'islandese
Una prova di un quarto d’ora, recupero compreso, ma tanto deve bastare per Albert Gudmundsson per giocare dal primo minuto lunedì sera a Udine, che forse sarebbe stata un’altra tappa di avvicinamento al ritorno da titolare nella partita successiva contro il Parma al Franchi, ma l’infortunio di Solomon (al cui posto è subentrato l’islandese) unito appunto a quello di Gosens, lascia scoperta la fascia sinistra e accelera il rientro di Gud. Per non rinunciare infatti a Parisi sulla fascia sinistra in difesa, dove Vanoli l’ha rimesso ora che a destra in avanti può impiegare Harrison, il posto che rimane vuoto davanti allo stesso Parisi va quasi per forza destinato all'islandese, che ovviamente non avrà i novanta minuti nelle gambe.
Lo riporta il Corriere dello Sport
