Euro 2032, il nuovo Franchi è tra gli stadi favoriti per le sedi italiane

vedi letture

Ottobre è la scadenza fissata dall’Uefa per le sedi di Euro 2032, con luglio come tappa intermedia per l’invio dei progetti alla Figc da parte delle città candidate. Nei giorni scorsi una delegazione Uefa guidata da Michele Uva ha incontrato a Roma il presidente Gravina e lo staff federale. Attualmente sono nove le città in linea con i criteri, tra cui Firenze (Franchi), Roma (Olimpico e futuro stadio di Pietralata), Torino (Allianz) e Cagliari (stadio Riva). Milano, Palermo, Salerno e Genova sperano di rientrare.

All’Italia spettano cinque impianti da affiancare ai cinque della Turchia. Roma, Torino e Firenze sembrano favorite, ma la competizione resta aperta. Da lunedì intanto il nuovo commissario straordinario Massimo Sessa potrà accelerare le procedure burocratiche. Lo riporta il Corriere dello Sport.