I pericoli del Rakow: dall'exploit in League Phase al bomber cugino di Haaland

Dopo il sorteggio di ieri di Nyon gli occhi in casa Fiorentina per quanto riguarda la Conference sono ovviamente puntati sul piccolo Rakow di Lukasz Tomczyk, nato proprio a Czestochowa, rivelazione della League Phase nella quale si è classificato al secondo posto e avversario dei viola agli ottavi di finale. Il valore della rosa dei polacchi è di 42 milioni di euro, ed il club è attualmente al quinto posto del campionato polacco guidato dallo Jagiellonia. Attenzione soprattutto all'attaccante norvegese Brunes, autore di 17 gol in stagione e cugino di Haaland. Della rosa fa parte anche il difensore ex Verona Dawidowicz, oltre a Fran Tudor, nipote del tecnico Igor.

Curiosità a margine: una delle leggende del Rakow è l'ex viola Blaszczykowski, cresciuto proprio nel club polacco. Lo riporta La Nazione.