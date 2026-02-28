Fiorentina, testa all’Udinese tra la stanchezza e gli infortuni del post Jagiellonia

vedi letture

Archiviata la brutta sconfitta con lo Jagiellonia in Conference League, che ha comunque permesso alla Fiorentina di passare il turno, in casa viola ora la testa è rivolta solo all’Udinese, altra tappa cruciale nella corsa salvezza. Vanoli, riporta Tuttosport stamani, avrebbe volentieri fatto a meno delle fatiche dei supplementari e dell’impiego di molti titolari a gara in corso risultati poi decisivi come Fagioli e Kean, il disappunto maggiore però riguardano gli infortuni. E se Gosens malgrado gli esami in ospedale abbiano ravvisato una duplice frattura mascellare potrebbe essere disponibile con una protezione (non servono correzioni chirurgiche), per Lezzerini e soprattutto Solomon usciti per problemi al retto femorale destro il forfait è inevitabile.

Oggi è previsto un nuovo report che farà luce sull’entità degli infortuni.