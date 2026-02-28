Fiorentina, allarme dalla Conference: le seconde linee tornano a non convincere
La sconfitta di giovedì contro lo Jagiellonia, come già era successo in Coppa Italia con il Como, ha rafforzato in casa Fiorentina la sensazione che le seconde linee non siano al livello dei titolari. Un segnale poco rassicurante in vista dei quarti contro il Rakow. A meno che i viola infatti non raccolgano tra i 4 e i 6 punti nelle prossime sfide di Serie A con Udinese e Parma, in Europa dovrebbe toccare ancora a una formazione ricca di riserve, come nelle ultime uscite. La linea del club è chiara: la priorità resta centrare al più presto la salvezza. Lo riporta La Nazione
