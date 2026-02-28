Conference e lotta salvezza, la Gazzetta: "Marzo mese cruciale per i viola"
Per la Fiorentina la Conference League rappresenta una ghiotta opportunità di togliersi soddisfazioni europee in una stagione in cui si è ritrovata a lottare per non retrocedere, dando però sempre priorità alla Serie A e alla lotta salvezza. In tal senso, sottolinea la Gazzetta dello Sport, marzo sarà un mese cruciale per la squadra di Vanoli, con tre scontri diretti (prima della Cremonese in trasferta, Udinese fuori casa e Parma al Franchi) che si concluderà con Fiorentina-Inter prima della sosta per le nazionali.
Ci vorranno umiltà e sacrificio da parte di tutti, in particolare delle seconde linee che hanno steccato nel ritorno dei playoff, per sostenere il doppio impegno.
