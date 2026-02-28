Fortini pronto a partire titolare a Udine: la società intanto è al lavoro sul rinnovo

FirenzeViola.it
Redazione FV

Si scalda Niccolò Fortini. Il terzino viola potrebbe partire titolare lunedì a Udine, complice la squalifica di Dodo per il giallo rimediato contro il Pisa. Il classe 2006 spera di occupare la corsia destra contro i bianconeri di Runjaic, ruolo in cui la Fiorentina lo considera più congeniale, al massimo adattabile anche a sinistra a tutta fascia.

Finora Fortini ha trovato poco spazio (530’ in Serie A, circa 20’ di media a gara), ma il club crede molto nel suo potenziale: a gennaio ha respinto l’assalto della Roma ed è orientato a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2027, anche se dal giocatore non trapela grande fiducia. Lo riporta il Corriere dello Sport.