Gosens non preoccupa: il tedesco a Udine con una maschera protettiva

Robin Gosens è stato costretto a lasciare il campo contro lo Jagiellonia giovedì sera dopo un duro colpo al volto. La Fiorentina in tal senso ha diramato ieri un comunicato a proposito delle sue condizioni: "Gosens è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia. Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra.

Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica". Tradotto, sottolinea la Repubblica, una discreta botta e due fratture a carico dello zigomo e della zona vicina all’occhio. Tanto dolore, ma nulla di troppo preoccupante. Tant’è che il giocatore dovrebbe essere a disposizione, con una protezione al volto, nella sfida di lunedì contro l’Udinese.