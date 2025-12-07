Il Sassuolo ha un progetto, la Fiorentina no. Così i viola rischiano davvero la B

La partita di ieri tra Sassuolo e Fiorentina è il quadro perfetto del momento che stanno vivendo le due squadre anche e soprattutto a livello di struttura del club. I neroverdi infatti hanno un progetto, dopo la retrocessione hanno scelto l’allenatore, hanno costruito la rosa con attenzione e non hanno sprecato un giorno per migliorarsi. La Fiorentina, al contrario, non ha un progetto, ha cambiato guida tecnica per la terza volta in pochi mesi, ha una rosa piena di doppioni e di lacune e continua a perdere tempo.

Così facendo, sottolinea la Gazzetta dello Sport, il rischio della retrocessione è concreto, come segnala la classifica: ultimo posto, 6 punti, zero vittorie. Non conta nulla che nello spogliatoio ci siano il centravanti della Nazionale e altri elementi di qualità ed esperienza o che in teoria ci possano essere almeno tre squadre inferiori. Conta solo quello che dice il campo, cioè il nulla che producono i viola.