Ranieri esce e non saluta Vanoli, altro episodio che fa discutere. La società intervenga
Vuota e senza idee, la Fiorentina di Reggio Emilia precipita sempre più nell'inferno di una stagione che ieri ha di fatto anche visto prendere corpo una situazione di spogliatoio evidentemente complessa e difficile da gestire. Oltre alla polemica di Kean sul rigore poi calciato da Mandragora, con Moise che non ha festeggiato la rete, c'è stata infatti anche la mancata stretta di mano fra il capitano viola Luca Ranieri e l'allenatore Paolo Vanoli dopo la sostituzione del difensore.
Episodi come questo diventano lo specchio di una situazione che la società dovrà risolvere il prima possibile. Lo riporta questa mattina La Nazione.
Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessunodi Tommaso Loreto
