Teotino bastona la dirigenza: "È come la Ferrari: mancano le sue decisioni"
Gianfranco Teotino, ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare anche la situazione della squadra viola: “Non voglio nemmeno pensare alla retrocessione. La squadra ha un organico di qualità, ma c’è molta confusione, anche a causa del mercato. La mancanza di una struttura societaria stabile è un problema serio per una società storica come la Fiorentina.
Il campionato è lungo e c’è tempo per evitare la Serie B, che sarebbe un danno sotto ogni punto di vista. Vanoli? Non credo sia la scelta giusta, così come non lo era Pioli. La Fiorentina somiglia un po’ alla Ferrari: mancano decisioni societarie che permettano ai professionisti di esprimere al massimo il loro potenziale.”
