La Fiorentina non c'è. I viola con il Sassuolo non hanno mai calciato in porta

vedi letture

La Fiorentina non c’è, semplicemente. Non gioca a calcio, non corre, non difende, non capisce i momenti della partita. Una squadra che non esiste. Questo il duro commento della Gazzetta dello Sport all'ennesima sconfitta, l'ottava del suo campionato arrivata sul campo del Sassuolo. Se i viola vogliono davvero rimettersi in corsa per la salvezza, ora che sono ultimi da soli dopo la vittoria del Verona, devono essere consci della drammatica situazione.

La sconfitta di ieri contro il Sassuolo è come un encefalogramma piatto associato a un elettrocardiogramma preoccupante: testa e cuore non mandano segnali in un momento delicatissimo e decisivo. I viola non hanno mai tirato nello specchio della porta, rigore a parte. E il Sassuolo non ha nemmeno dovuto fare una prestazione monumentale per dominare contro la Fiorentina. È stato sufficiente attaccare la spina dopo il brutto inizio, tenere sempre alta la concentrazione, far girare il pallone con i tempi giusti e sfruttare la splendida giornata degli ispirati Muharemovic e Volpato.