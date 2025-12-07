Amoruso sulla Viola: "Ai giocatori non importa della maglia: rosa da incubo"

Intervenuto questa sera a Viola, trasmissione in onda su Rvt38 condotta da Tommaso Loreto, l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato la sfida di ieri tra i viola e il Sassuolo che ha visto la squadra di Vanoli ancora una volta sconfitta: "La Fiorentina è una squadra da incubo... mi candido per rianimarla (ride, ndr). Peggio di così non si può fare. I giocatori sembrano essere dei forestieri a cui non importa niente della Fiorentina. A volte purtroppo ci sono storie iniziate male che finiscono peggio.

Due mesi fa mi diedero del "folle" quando parlavo di ritiro e della necessità di capire cosa è la sofferenza. È tutta una situazione molto imbarazzante: il problema è come si generano certe sconfitte. Si può perdere con chiunque ma non c'è voglia di lottare. Il vero scempio poi è stata vedere la discussione sul calcio di rigore".