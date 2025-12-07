Il patto con i tifosi non scuote la Fiorentina. Viola traditi dai senatori

Come salvarsi se dopo 14 giornate non hai ancora vinto una partita e, dopo ieri, ne hai perse 9? Se lo chiede questa mattina sulle proprie pagine Tuttosport che, in merito alla sconfitta di ieri della Fiorentina sul campo del Sassuolo sottolinea come nè il patto stretto con i tifosi giunti in 4000 a Reggio Emilia per dare la carica, nè tanto meno il cambio di allenatore avvenuto un mese fa, abbiano saputo riempire la scatola vuota che è adesso la squadra viola.

La Fiorentina infatti, tradita dai suoi big, continua a incassare gol (24 di cui 10 su palla inattiva), a ripetere gli stessi errori in tutti i reparti e a evidenziare limiti fisici, tecnici, tattici, mentali, avvitandosi in giocate lente quanto improduttive. "Ma quanta paura abbiamo?", si è sfogato dalla panchina Vanoli per poi chiudersi negli spogliatoi per un lungo confronto con i propri giocatori.