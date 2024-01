RIGORI, "Tiro io, no tiro io". Dopo due ko è l'ora delle scelte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fanno male i rigori alla Fiorentina. E soprattutto fa male quella sorta di "tiro io, no, lo tiro io" con cui i giocatori viola decidono chi, in attesa di Nico Gonzalez, deve prendersi la responsabilità di calciare dal dischetto. È ciò che afferma La Nazione sulle sue colonne sportive, dopo il rigore fallito da Ikone col Napoli in Supercoppa. Era già capitato a Sassuolo con Bonaventura, due episodi costati ko che bruciano e che in qualche modo dovranno convincere e spingere Italiano a disegnare (o ridisegnare) una gerarchia di rigoristi.

Sta per rientrare Nico Gonzalez, senza dubbio il primo nella lista. Poi Beltran? Bonaventura? Quarta? Nzola? Se lo domanda il quotidiano come tutti i tifosi viola dopo quanto visto ieri sera. È qui che dovrà essere formata una lista definitiva sulla quale affrontare in modo netto e definitivo le prossime occasioni. Ed evitare lo spreco che ha segnato le partite contro il Sassuolo e contro il Napoli.