Beltran, rifiutate offerte di prestito dal River. La Fiorentina vuole cederlo a titolo definitivo

Il mercato della Fiorentina sta vivendo di grandi manovre per il reparto d'attacco, dove è già stato accolto Dzeko e a breve si affacceranno altri nuovi volti. Ma se persistono trattative per accogliere altri rinforzi, la stessa cosa avviene per le uscite, con Lucas Beltran che appare come il primo nome che dovrebbe salutare Firenze. L'argentino in tempi recenti ha dichiarato di vedersi ancora in viola e voler restare, ma la società ha altri piani.

Il classe 2001 non ha convinto in questo biennio in riva all'Arno ed è stato messo sul mercato, con la destinazione più ideale che potrebbe risultare quella di un ritorno al River Plate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, proprio il suo ex club di Buenos Aires ha già bussato al Viola Park per riavere il Vikingo, presentando però offerte economiche che fin qui sono state respinte dalla dirigenza viola perché ritenute troppo basse. Il River ha fatto anche un tentativo in prestito, formula che non accetta la Fiorentina, intenzionata a cedere il giocatore a titolo definitivo. Una situazione che però resta in divenire e da monitorare, col River che farà altri sforzi per provare a riprendersi il suo ex attaccante.