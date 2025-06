Di nuovo McAtee. La Fiorentina studia il talento del City in scadenza nel 2026

vedi letture

James McAtee è di nuovo nelle mire della Fiorentina, riporta stamani La Nazione. Il quotidiano locale approfondisce il mercato dei viola e scrive che c’è stato un ritorno di fiamma per il classe 2002 trequartista (può giocare anche centrale) del Manchester City. L’inglese andrà in scadenza nel 2026 e dunque la sua valutazione di circa 20 milioni di euro potrebbe sensibilmente abbassarsi. Guardiola lo ha impiegato pochissimo ed ecco perché lui vorrebbe cambiare aria e le pretendenti non mancherebbero, anche se i viola hanno lasciato sempre un canale aperto.

McAtee, precisa il giornale, non è un nome nuovo per la Fiorentina visto che era stato sondato già nei mesi scorsi prima del mercato di gennaio, poi però fu il giocatore a scegliere di rimanere con i Citizens e provare a giocarsi le sue carte. Senza grandi risultati, per la verità. Ecco che questa volta i tempi potrebbero essere maturi per lasciare Manchester e, probabilmente, anche la Premier di fronte a una proposta di suo gradimento.