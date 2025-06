Kean, dopodomani inizia il ballo. Contatti con lo United, resta la milionaria offerta araba

vedi letture

Da dopodomani inizia il ballo. Con questa frase simbolica, il Corriere dello Sport apre il suo approfondimento su Moise Kean, ricordando che tra due giorni scatterà la prima delle due settimane di validità della sua clausola rescissoria. Il quotidiano romano torna sul futuro del centravanti della Fiorentina che terrà il fiato sospeso a Firenze per buona parte dell'estate e scrive che il Manchester United è sempre vigile sul suo conto. I Red Devils non hanno ancora presentato offerte ufficiali e devono decidere su quale attaccante puntare, ma non c'è dubbio che Kean sia uno dei preferiti, col fascino della Premier League e di Old Trafford che potrebbero tentare l'ex Juventus, al quale sarebbe garantito anche un ingaggio da top player. Molto più defilato l'Arsenal, che per adesso non ha fatto grandi approcci.

Subito dopo, il Corriere precisa che l'unica proposta arrivata finora concretamente nei confronti di Kean è quella ormai nota proveniente dall'Arabia, dove l'Al Qadsiah ha fatto capire di voler pagare la clausola ai viola e messo sul piatto del giocatore un contratto da 15 milioni a stagione, con l'entourage del classe 2000 che ha risposto chiedendone 20. La sensazione è che non sia complicato trovarsi a metà strada, piuttosto bisognerà capire cosa intenda fare il ragazzo. Non sarebbe più una questione di carriera in quel caso: si tratterebbe di una decisione legata all'aspetto economico.

Infine, il quotidiano riporta di come il Fenerbahce di Mourinho si sia fatto da parte per via dei costi elevati dell'operazione. In Serie A non si è palesato nessuno, se non il Milan con qualche timido sondaggio che comunque è rimasto tale. Per il resto è tutto in divenire. Non è da escludere che da martedì facciano capolino nuovi acquirenti.