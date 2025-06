Dodo-Viola, è gelo. Due versioni sullo stallo e zero offerte: può andare a scadenza

Nel bel mezzo del mercato, per la Fiorentina prosegue anche il braccio di ferro con Dodo, senza alcun passo in avanti (o indietro) da ambo le parti. Lo riporta il Corriere dello Sport, scrivendo che il brasiliano - sotto contratto fino al 2027 a 1,6 milioni annui - ha sempre dichiarato di voler dare assoluta priorità alla causa viola, ma tra frecciate social e dichiarazioni ammiccanti si è arrivati al grande gelo. Che non sembra volersi placare.

Il quotidiano evidenzia come sulla trattativa ci siano due versioni. La prima è quella del calciatore, che ha fatto passare il messaggio secondo cui il club gli avrebbe presentato un'offerta irrispettosa, col nuovo stipendio garantito a partire dalla scadenza attuale (giugno 2027, come dicevamo) e non da subito. Il giocatore si è sentito trascurato e non ha più voluto parlarne, optando per la via del silenzio. Addirittura si mormora che potrebbe minacciare di portarsi a scadenza.

La seconda è quella della Fiorentina, che associa le difficoltà dell'operazione alle alte richieste economiche dei procuratori in forma di commissioni. Di sicuro la dirigenza viola è perplessa: ritiene di aver formulato un'offerta ragionevole sei mesi fa, col giocatore prima entusiasta - a quanto pare - e poi sparito. Dodo non ha più fatto avere sue notizie in fatto di rinnovo. In ogni caso la società non intende privarsi del calciatore per meno di 30 milioni di euro.

Cifra che nessuno al momento ha presentato. Anzi, il quotidiano sottolinea come proprio non sia arrivata alcuna proposta economica sulle scrivanie del Viola Park per Dodo. Nelle ultime settimane si era parlato di un corteggiamento da parte del Barcellona di Flick e di un possibile approccio del Milan. Invece niente di concreto. A breve comincerà la preparazione, la telenovela continua.