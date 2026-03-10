Ricavi da main sponsor: Fiorentina quarta, novità Roma
La Roma, che come la Lazio ha giocato finora senza sponsor, ha trovato un accordo con Eurobet.live che farà il suo esordio nella prossima gara. L’accordo siglato dalle due società sarà valido fino a giugno 2029 e garantisce al club giallorosso 13-14 milioni di euro a stagione (con la cifra complessiva che arriverà presumibilmente alla prima stagione intera), con bonus che potrebbero far salire il totale fino a 16 milioni annui. Come riporta CalcioeFinanza, la Roma scala così le gerarchie delle sponsorizzazioni dei club di serie A, piazzandosi al sesto posto. Con i 25 milioni di Mediacom la Fiorentina resta al quarto posto, prima l'Inter, che con 30 milioni resta lontanissima però dai dieci top club europei: basti pensare che il City prende 80 milioni da Etihad, al decimo posto c'è l'Atletico Madrid che ne prende comunque 40 da Riyadh Air.
Ecco i ricavi dai main sponsor della A come riportati dalla testata :
Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione
Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione
Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione
Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione
Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione
Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione
Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione
Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione
Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione
Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione
Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione
Como – Uber: 1 milione di euro a stagione
Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione
Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione
Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione
Cremonese – Iltainox: n.d.
Lazio - nessuno sponsor
